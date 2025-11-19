Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши

Ранее днем агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Радослава Сикорского, сообщило о решении Польши закрыть последнее в стране российское консульство. Как рассказал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, его потребовали закрыть до 23 декабря.