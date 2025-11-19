Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отношения России и Польши полностью деградировали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее днем агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Радослава Сикорского, сообщило о решении Польши закрыть последнее в стране российское консульство. Как рассказал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, его потребовали закрыть до 23 декабря.
"Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений", — сказал Песков.
Он отметил, что действия Варшавы никак не связаны со здравомыслием.
Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге. В июле в ответ на меры против представительства России в Кракове МИД отозвал согласие на работу польского консульства в Калининграде. Теперь в Польше останется только профильный отдел посольства в Варшаве. В России работают посольство в Москве и консульство в Иркутске.