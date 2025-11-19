https://ria.ru/20251119/platov-2056074812.html
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2025
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:34:00+03:00
2025-11-19T17:34:00+03:00
2025-11-19T17:42:00+03:00
россия
ростов-на-дону
андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
ростов-на-дону
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.
Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ.
"Нет", - ответил Никитин
на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов".
"Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.