Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2025
17:34 19.11.2025
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 19.11.2025
Россия, Ростов-на-Дону, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.
Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ.
"Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов".
"Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.
