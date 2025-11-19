Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.

Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ.

"Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов".