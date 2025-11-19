Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме

Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.

"Пингвин бросился на защиту птенца… Как только мы навели камеру на малыша, внезапно появился заботливый отец - тот самый Зонт - и начал возмущаться, закрывая птенца крылом. Фотограф для всеобщего спокойствия ретировался", - говорится в сообщении.

Приморском океанариуме в стае пингвинов Гумбольдта произошло очередное пополнение. Пингвины Гумбольдта, как отмечает учреждение, трепетно относятся к своим птенцам, вскармливая и воспитывая их с первых дней жизни.

"Но в каждой семье есть свои традиции. В этом отношении Зонт и Скобка – образцовые родители", - подчеркнули в океанариуме.

У пары пингвинов Гумбольдта 3 октября родился уже второй птенец. Как и все пингвины, с первого дня жизни он начал есть полупереваренную родителями рыбу. В настоящий момент малыш весит три килограмма 150 граммов.