Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
19.11.2025
2025-11-19T04:04:00+03:00
2025-11-19T04:04:00+03:00
2025-11-19T10:57:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
"Пингвин бросился на защиту птенца… Как только мы навели камеру на малыша, внезапно появился заботливый отец - тот самый Зонт - и начал возмущаться, закрывая птенца крылом. Фотограф для всеобщего спокойствия ретировался", - говорится в сообщении.
В Приморском океанариуме
в стае пингвинов Гумбольдта произошло очередное пополнение. Пингвины Гумбольдта, как отмечает учреждение, трепетно относятся к своим птенцам, вскармливая и воспитывая их с первых дней жизни.
"Но в каждой семье есть свои традиции. В этом отношении Зонт и Скобка – образцовые родители", - подчеркнули в океанариуме.
У пары пингвинов Гумбольдта 3 октября родился уже второй птенец. Как и все пингвины, с первого дня жизни он начал есть полупереваренную родителями рыбу. В настоящий момент малыш весит три килограмма 150 граммов.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке
, преимущественно на каменистых побережьях Чили
и Перу
. В Приморском океанариуме эти пингвины содержатся с 2018 года, они прибыли из Словакии
, где были выведены в неволе. В учреждении они начали размножаться.