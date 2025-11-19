Рейтинг@Mail.ru
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
04:04 19.11.2025 (обновлено: 10:57 19.11.2025)
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме - РИА Новости, 19.11.2025
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме, сообщает учреждение. РИА Новости, 19.11.2025
южная америка
чили
перу
приморский океанариум
приморский край
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
южная америка, чили, перу, приморский океанариум, приморский край
Южная Америка, Чили, Перу, Приморский океанариум, Приморский край
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме

Пингвин Гумбольдта защитил своего птенца от фотографа в Приморском океанариуме

© Приморский ОкеанариумПингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Приморский Океанариум
Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
"Пингвин бросился на защиту птенца… Как только мы навели камеру на малыша, внезапно появился заботливый отец - тот самый Зонт - и начал возмущаться, закрывая птенца крылом. Фотограф для всеобщего спокойствия ретировался", - говорится в сообщении.
В Приморском океанариуме в стае пингвинов Гумбольдта произошло очередное пополнение. Пингвины Гумбольдта, как отмечает учреждение, трепетно относятся к своим птенцам, вскармливая и воспитывая их с первых дней жизни.
"Но в каждой семье есть свои традиции. В этом отношении Зонт и Скобка – образцовые родители", - подчеркнули в океанариуме.
У пары пингвинов Гумбольдта 3 октября родился уже второй птенец. Как и все пингвины, с первого дня жизни он начал есть полупереваренную родителями рыбу. В настоящий момент малыш весит три килограмма 150 граммов.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. В Приморском океанариуме эти пингвины содержатся с 2018 года, они прибыли из Словакии, где были выведены в неволе. В учреждении они начали размножаться.
Южная АмерикаЧилиПеруПриморский океанариумПриморский край
 
 
