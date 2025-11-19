Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре, на них обсуждается ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
Владимир Зеленский на фоне визита в Турцию в среду выступил с утверждением, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам, что контакты в Турции пока осуществляются без участия России, и Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. По словам Пескова, Зеленский, говоря об активизации диалога, по всей видимости, имел в виду контакты с Турцией.
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
18 ноября, 11:28
"Переговоры начались",- сообщили в канцелярии.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.