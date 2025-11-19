Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 19.11.2025
16:57 19.11.2025 (обновлено: 18:12 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/peregovory-2056065400.html
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 19.11.2025
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре, на них обсуждается ситуация вокруг урегулирования конфликта на...
2025-11-19T16:57:00+03:00
2025-11-19T18:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056083144_0:215:2818:1801_1920x0_80_0_0_81275d30327f55a3a2a1d4df7e554374.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055667806.html
https://ria.ru/20251118/turtsiya-2055615906.html
Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре

Эрдоган начал переговоры с Зеленским по ситуации на Украине

© Getty Images / Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре, на них обсуждается ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
Владимир Зеленский на фоне визита в Турцию в среду выступил с утверждением, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам, что контакты в Турции пока осуществляются без участия России, и Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. По словам Пескова, Зеленский, говоря об активизации диалога, по всей видимости, имел в виду контакты с Турцией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
18 ноября, 11:28
"Переговоры начались",- сообщили в канцелярии.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине
18 ноября, 05:38
 
