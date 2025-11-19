Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре, на них обсуждается ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.