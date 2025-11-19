Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Подмосковья собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей
Новости Подмосковья
 
13:19 19.11.2025
Аграрии Подмосковья собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей
Аграрии Московской области собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей за 10 месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 19.11.2025
Аграрии Подмосковья собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей

Свыше 106,7 тысячи тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье за 10 месяцев

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Аграрии Московской области собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей за 10 месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что они увеличили производство в овощеводстве закрытого грунта в 28 раз относительно показателей 2014 года. Таких результатов удалось достичь благодаря крупным инвестициям в отрасль. За этот период были введены 12 современных тепличных комплексов общей площадью 221 гектар в Луховицах, Кашире, Одинцове, Электростали, Серпухове и Воскресенске. Они работают круглый год, а инфраструктура также включает распределительные центры для организации поставок напрямую в торговые сети.
"Кроме того, только за 10 месяцев в этом году производство тепличных культур выросло на 3,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит пресс-служба слова Двойных.
В Минсельхозе Подмосковья также подчеркнули, что вклад в рост производительности вносят цифровые технологии, активно внедряемые в тепличной отрасли. Например, комплекс "Подмосковье" в Воскресенске начал использовать для управления всеми процессами — от планирования и постановки задач до контроля качества и аналитики — цифровую платформу. Благодаря этому удалось вдвое сократить потери урожая и нарастить производство на 30 тонн овощей с гектара в год.
Регион продолжит наращивание производства овощей защищенного грунта. Так, в Электростали агрокомплекс "Иванисово" планирует строительство второй очереди тепличного блока площадью 15 гектаров с инвестициями около 9 миллиардов рублей и созданием 250 новых рабочих мест. Кроме этого, важной задачей остается развитие семеноводческого направления. В Воскресенске реализуется проект по промышленному производству семян томата. После запуска он позволит заместить до 50% импортных аналогов, а мощность достигнет 110-120 миллионов штук семян в год.
Новости Подмосковья
 
 
