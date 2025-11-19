Аграрии Подмосковья собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Аграрии Московской области собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей за 10 месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что они увеличили производство в овощеводстве закрытого грунта в 28 раз относительно показателей 2014 года. Таких результатов удалось достичь благодаря крупным инвестициям в отрасль. За этот период были введены 12 современных тепличных комплексов общей площадью 221 гектар в Луховицах, Кашире, Одинцове, Электростали, Серпухове и Воскресенске. Они работают круглый год, а инфраструктура также включает распределительные центры для организации поставок напрямую в торговые сети.

"Кроме того, только за 10 месяцев в этом году производство тепличных культур выросло на 3,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит пресс-служба слова Двойных.

В Минсельхозе Подмосковья также подчеркнули, что вклад в рост производительности вносят цифровые технологии, активно внедряемые в тепличной отрасли. Например, комплекс "Подмосковье" в Воскресенске начал использовать для управления всеми процессами — от планирования и постановки задач до контроля качества и аналитики — цифровую платформу. Благодаря этому удалось вдвое сократить потери урожая и нарастить производство на 30 тонн овощей с гектара в год.