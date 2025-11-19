Рейтинг@Mail.ru
Савельев и Никитин открыли обновленный пункт пропуска во Внуково
12:24 19.11.2025 (обновлено: 12:33 19.11.2025)
Савельев и Никитин открыли обновленный пункт пропуска во Внуково
Савельев и Никитин открыли обновленный пункт пропуска во Внуково
Вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума "Транспорт России" в онлайн-режиме открыли обновленный пункт пропуска через РИА Новости, 19.11.2025
россия, виталий савельев, андрей никитин (политик), северо-кавказская железная дорога, общество
Россия, Виталий Савельев, Андрей Никитин (политик), Северо-Кавказская железная дорога, Общество
Савельев и Никитин открыли обновленный пункт пропуска во Внуково

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтойки регистрации в аэропорту Внуково
Стойки регистрации в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума "Транспорт России" в онлайн-режиме открыли обновленный пункт пропуска через госграницу во "Внуково" и запустили движение по двум главным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка "Нижний", сообщили в Минтрансе РФ.
"Вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Андрей Никитин в режиме онлайн открыли объекты транспорта на полях форума "Транспорт России". Во Внуково обновили пункт пропуска через госграницу… Запущено движение по двум главным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка "Нижний". Это часть крупного инфраструктурного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла, который модернизируют по нацпроекту "Эффективная транспортная система", - говорится в сообщении ведомства.
В Минтрансе РФ пояснили, что на обновленном пункте пропуска во "Внуково" установлена автоматизированная система "Сапсан". Она позволит ускорить прохождение границы для пассажиров с биометрическим паспортом.
В свою очередь, на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка "Нижний" строители уложили 6 километров путей, построили 4 путепровода и 3 моста.
"Это позволит устранить узкие места на подходах к Новороссийскому порту. По итогам реализации всего проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла вырастет до 43 миллионов тонн в год", - добавили в ведомстве.
РоссияВиталий СавельевАндрей Никитин (политик)Северо-Кавказская железная дорогаОбщество
 
 
