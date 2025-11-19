Нюрнбергский процесс не смог искоренить нацизм, заявил эксперт

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.