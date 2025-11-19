Рейтинг@Mail.ru
Нюрнбергский процесс не смог искоренить нацизм, заявил эксперт
03:10 19.11.2025
Нюрнбергский процесс не смог искоренить нацизм, заявил эксперт
Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.11.2025
ленинград, германия, дмитрий асташкин, российская академия наук, общество
Ленинград, Германия, Дмитрий Асташкин, Российская академия наук, Общество
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
"Нюрнбергский процесс осудил конкретных преступников и конкретный режим, но не мог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии. Социально-экономические кризисы, безработица, страх перед глобализацией и миграцией заставляют людей искать простые ответы и виноватых, чем и пользуются националисты", - заявил Асташкин.
По его словам, к этому добавляется историческое забвение.
"Уходят поколения, пережившие Вторую мировую войну. Так появляется пространство для ревизионизма", - отметил он.
ЛенинградГерманияДмитрий АсташкинРоссийская академия наукОбщество
 
 
