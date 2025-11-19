Российские владельцы согласились продать долю в NIS, заявили власти Сербии

БЕЛГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Российские владельцы продадут долю в компании NIS, находящейся под санкциями США, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
«
"Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS, которая составляет 56,15%. <...> Наименование третьей стороны не раскрывается, потому что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Пока они не будут завершены или не будут определены важнейшие детали, об этом несерьезно говорить", — цитирует ее агентство Танюг.
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин
17 ноября, 18:21
Вашингтон ввел санкции против NIS десятого января. Джедович-Ханданович в конце прошлой недели сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование.
Санкции против компании
Белград несколько раз просил об отсрочке ограничительных мер. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлевали до 8-9 октября.
Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за вступления санкций в силу приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.
По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.
Вучич сделал новое заявление по NIS
16 ноября, 14:07
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.
Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании, но в конце прошлой недели заявил, что хочет избежать этого исхода любой ценой.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине Вучич говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.