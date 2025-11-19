Вашингтон ввел санкции против NIS десятого января. Джедович-Ханданович в конце прошлой недели сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование.

Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании, но в конце прошлой недели заявил, что хочет избежать этого исхода любой ценой.