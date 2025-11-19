Вашингтон ввел санкции против NIS десятого января. Глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в конце прошлой недели сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование.

"NIS подала 18 ноября OFAC Минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности", — говорится в релизе.

Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании, но в конце прошлой недели он заявил, что хочет избежать этого исхода любой ценой.