11:22 19.11.2025 (обновлено: 12:25 19.11.2025)
Российско-сербская NIS запросила у США разрешение работать под санкциями
Российско-сербская компания NIS запросила у США разрешение на оперативную деятельность на время переговоров о смене структуры, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 19.11.2025
сербия
сша
хорватия
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
газпром
нефтяная индустрия сербии
© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Российско-сербская компания NIS запросила у США разрешение на оперативную деятельность на время переговоров о смене структуры, сообщила пресс-служба компании.

Вашингтон ввел санкции против NIS десятого января. Глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в конце прошлой недели сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование.

"NIS подала 18 ноября OFAC Минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности", — говорится в релизе.

Санкции против компании

Белград несколько раз просил об отсрочке ограничительных мер. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлевали до 8-9 октября.
Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за вступления санкций в силу приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.
По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.
Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании, но в конце прошлой недели он заявил, что хочет избежать этого исхода любой ценой.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине Вучич говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.
