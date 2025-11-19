https://ria.ru/20251119/mineraly-2055964789.html
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета Financial Times
со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефана Сежурне.
"ЕС
планирует создать централизованный орган для координации закупок и накопления критических минералов, чтобы прекратить ситуацию, при которой США
выкупают глобальные запасы "из-под носа", - пишет издание.
По словам Сежурне
, Евросоюз стал "сопутствующим ущербом" противостояния США и Китая
за доступ к редкоземельным металлам. Сежурне подчеркнул, что благодаря новому центру ЕС будет стремиться обеспечить экономическую безопасность своих цепочек поставок.
Сежурне также посетовал на то, что США благодаря специализированному ведомству договариваются о сделках по критическим минералам с потенциальными партнерами раньше, чем Евросоюз, буквально уводя их "из-под носа".
План Сежурне должен быть утвержден 27 комиссарами ЕС, при этом он предусматривает быстрое подписание партнерских сделок с такими странами, как Бразилия
и ЮАР
, о поставках минералов. Сежурне планирует нанести визит в обе страны в ближайшие недели.
Сежурне признал, что фирмы, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных металлов, неохотно инвестируют в производство в ЕС, поскольку опасаются, что их клиенты будут делать выбор в пользу более дешевой продукции из Китая, даже несмотря на риск остановки поставок из Поднебесной.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье на случай, если Брюсселю
не удастся достичь дипломатического решения с Пекином
.