Рейтинг@Mail.ru
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 19.11.2025 (обновлено: 11:59 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/mineraly-2055964789.html
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT - РИА Новости, 19.11.2025
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT
ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:54:00+03:00
2025-11-19T11:59:00+03:00
в мире
сша
китай
бразилия
стефан сежурне
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847761.html
https://ria.ru/20251103/ssha-2052611138.html
https://ria.ru/20250804/kitay-2033162017.html
сша
китай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, бразилия, стефан сежурне, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Китай, Бразилия, Стефан Сежурне, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT

FT: ЕС создаст центр координации закупок и накопления редкоземельных металлов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета Financial Times со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефана Сежурне.
"ЕС планирует создать централизованный орган для координации закупок и накопления критических минералов, чтобы прекратить ситуацию, при которой США выкупают глобальные запасы "из-под носа", - пишет издание.
Рабочий обрабатывает руду в компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Эксперт рассказал о месторождениях редкоземельных элементов на Украине
13 июля, 10:26
По словам Сежурне, Евросоюз стал "сопутствующим ущербом" противостояния США и Китая за доступ к редкоземельным металлам. Сежурне подчеркнул, что благодаря новому центру ЕС будет стремиться обеспечить экономическую безопасность своих цепочек поставок.
Сежурне также посетовал на то, что США благодаря специализированному ведомству договариваются о сделках по критическим минералам с потенциальными партнерами раньше, чем Евросоюз, буквально уводя их "из-под носа".
План Сежурне должен быть утвержден 27 комиссарами ЕС, при этом он предусматривает быстрое подписание партнерских сделок с такими странами, как Бразилия и ЮАР, о поставках минералов. Сежурне планирует нанести визит в обе страны в ближайшие недели.
Сежурне признал, что фирмы, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных металлов, неохотно инвестируют в производство в ЕС, поскольку опасаются, что их клиенты будут делать выбор в пользу более дешевой продукции из Китая, даже несмотря на риск остановки поставок из Поднебесной.
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
3 ноября, 12:04
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье на случай, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: Китай ограничивает поставки минералов западным оборонным фирмам
4 августа, 05:25
 
В миреСШАКитайБразилияСтефан СежурнеЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала