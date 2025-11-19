ЕС создаст центр координации закупок критических минералов, пишет FT

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета Financial Times со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефана Сежурне.

ЕС планирует создать централизованный орган для координации закупок и накопления критических минералов, чтобы прекратить ситуацию, при которой США выкупают глобальные запасы "из-под носа", - пишет издание.

По словам Сежурне , Евросоюз стал "сопутствующим ущербом" противостояния США и Китая за доступ к редкоземельным металлам. Сежурне подчеркнул, что благодаря новому центру ЕС будет стремиться обеспечить экономическую безопасность своих цепочек поставок.

Сежурне также посетовал на то, что США благодаря специализированному ведомству договариваются о сделках по критическим минералам с потенциальными партнерами раньше, чем Евросоюз, буквально уводя их "из-под носа".

План Сежурне должен быть утвержден 27 комиссарами ЕС, при этом он предусматривает быстрое подписание партнерских сделок с такими странами, как Бразилия ЮАР , о поставках минералов. Сежурне планирует нанести визит в обе страны в ближайшие недели.

Сежурне признал, что фирмы, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных металлов, неохотно инвестируют в производство в ЕС, поскольку опасаются, что их клиенты будут делать выбор в пользу более дешевой продукции из Китая, даже несмотря на риск остановки поставок из Поднебесной.

Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.