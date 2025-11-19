Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. События Великой Отечественной войны показали, что народ России, проявивший небывалое мужество, невозможно сломить ничем, человечество не должно забыть горькие уроки истории и допустить их повторения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Приветствие спикера Совфеда участникам XXVII Всемирного Русского Народного Собора зачитал первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин. В этом году Собор посвящен 80-й годовщине Великой Победы, военному и духовному подвигу защитников Отечества.

"События Великой Отечественной войны показали, что наш народ, проявивший небывалое мужество, сплоченность и стойкость перед лицом тяжелейших испытаний, невозможно сломить ничем", — говорится в обращении.

По словам Матвиенко , человечество не должно забыть горькие уроки истории и допустить их повторения. "Там, где не желают это понимать и прислушиваться к голосу разума, вновь возникает национализм, активно культивируются идеи ксенофобии и национальной исключительности, чему мы, наследники поколения победителей, не имеем права попустительствовать", — подчеркнула она.

Законодатель отметила, что Русская Православная Церковь словом и делом, в тылу и на фронте помогала остановить врага, приближая день Великой Победы, став для людей духовной нерушимой стеной. "Итоги той страшной войны оказали мощнейшее влияние на формирование нашего общества, нашей культуры и идентичности", — говорится в приветствии.

Говоря о годовщине великой Победы, сенатор особо подчеркнула, что защита Отечества - "не только воинский и трудовой, но и, прежде всего, духовный подвиг, совершаемый героическим сердцем".