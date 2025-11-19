Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории - РИА Новости, 19.11.2025
21:09 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/matvienko-2056131504.html
Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории
Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории - РИА Новости, 19.11.2025
Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории
События Великой Отечественной войны показали, что народ России, проявивший небывалое мужество, невозможно сломить ничем, человечество не должно забыть горькие... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:09:00+03:00
2025-11-19T21:09:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/59/1514595936_0:128:2510:1540_1920x0_80_0_0_ec4609d7b18b60bac70807d1e461a66d.jpg
https://ria.ru/20250416/matvienko-2011536527.html
https://ria.ru/20250406/gosudarstva-2009612271.html
россия
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, русская православная церковь
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь
Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории

Спикер Совфеда Матвиенко призвала не забывать горькие уроки истории

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. События Великой Отечественной войны показали, что народ России, проявивший небывалое мужество, невозможно сломить ничем, человечество не должно забыть горькие уроки истории и допустить их повторения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Приветствие спикера Совфеда участникам XXVII Всемирного Русского Народного Собора зачитал первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин. В этом году Собор посвящен 80-й годовщине Великой Победы, военному и духовному подвигу защитников Отечества.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Матвиенко обвинила еврочиновников в цинизме
16 апреля, 11:23
"События Великой Отечественной войны показали, что наш народ, проявивший небывалое мужество, сплоченность и стойкость перед лицом тяжелейших испытаний, невозможно сломить ничем", — говорится в обращении.
По словам Матвиенко, человечество не должно забыть горькие уроки истории и допустить их повторения. "Там, где не желают это понимать и прислушиваться к голосу разума, вновь возникает национализм, активно культивируются идеи ксенофобии и национальной исключительности, чему мы, наследники поколения победителей, не имеем права попустительствовать", — подчеркнула она.
Законодатель отметила, что Русская Православная Церковь словом и делом, в тылу и на фронте помогала остановить врага, приближая день Великой Победы, став для людей духовной нерушимой стеной. "Итоги той страшной войны оказали мощнейшее влияние на формирование нашего общества, нашей культуры и идентичности", — говорится в приветствии.
Говоря о годовщине великой Победы, сенатор особо подчеркнула, что защита Отечества - "не только воинский и трудовой, но и, прежде всего, духовный подвиг, совершаемый героическим сердцем".
"Уверена, что инициативы XXVII Всемирного Русского Народного Собора будут способствовать сохранению культурно-исторического наследия нашей страны, воспитанию молодежи в духе патриотизма, развитию и процветанию России", —заключила политик.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны из Узбекистана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко
6 апреля, 10:09
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРусская православная церковь
 
 
