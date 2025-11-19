Россиянин в отпуске увидел сон о звездах и выиграл в лотерею

"В 343217-м тираже лотереи "Рапидо Про" Иван выиграл суперприз в размере 30 564 742 рублей. Как рассказал победитель, удача улыбнулась ему во время поездки в Санкт-Петербург, где он с супругой проводил отпуск", - рассказали в компании.

Супруга победителя не сразу поверила, увидев сумму на экране смартфона мужа. "Она лишь отмахивалась, что это все не правда, но сомнения стали уходить после того, как и в точке продаж лотерей подтвердился выигрыш. Ей не верилось, что такая сумма может "свалиться с неба". Кстати, тогда же она в шутку вспомнила, что в предстоящую ночь я во сне словно к звездам тянулся руками, вот на следующий день они и упали!" - добавил мужчина.