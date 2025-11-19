https://ria.ru/20251119/lnr-2056070470.html
В ЛНР нашли новый вид черепах
Новый вид черепах, ранее неизвестный науке, обнаружили в песчаном карьере возле села Иково в ЛНР, геологический возраст которого составляет примерно 47... РИА Новости, 19.11.2025
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Новый вид черепах, ранее неизвестный науке, обнаружили в песчаном карьере возле села Иково в ЛНР, геологический возраст которого составляет примерно 47 миллионов лет, сообщили в правительстве республики.
"Фрагменты черепа и кости множества особей были найдены в песчаном карьере возле села Иково Новопсковского района. Геологический возраст местонахождения Иково составляет около 47 миллионов лет", - говорится в публикации правительства ЛНР
Евгения Звонок и Игоря Данилова, опубликовавших статью в журнале "Biological Communications", неизвестный вид относится к семейству азиатских пресноводных черепах, его назвали Progeoclemys latipalata. Кроме того, в Иково обнаружили останки не менее 15 других видов животных, в том числе черепах, крокодилов и разнообразных птиц. Отмечается, что присутствуют и пресноводные, и сухопутные, и морские виды.
Такая находка дает возможность предположить, что ранее в ЛНР был тропический климат, отмечается в публикации. Правительство также напомнило, что в прошлом году в ЛНР уже были найдены останки твердопанцерной черепахи.