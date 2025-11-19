В ЛНР нашли новый вид черепах

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Новый вид черепах, ранее неизвестный науке, обнаружили в песчаном карьере возле села Иково в ЛНР, геологический возраст которого составляет примерно 47 миллионов лет, сообщили в правительстве республики.

Такая находка дает возможность предположить, что ранее в ЛНР был тропический климат, отмечается в публикации. Правительство также напомнило, что в прошлом году в ЛНР уже были найдены останки твердопанцерной черепахи.