В Ленобласти задержали действующего и бывшего замглавы администрации района

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Действующий и бывший замглавы администрации Тосненского района Ленобласти задержаны за мошенничество с земелей с ущербом от 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В Ленинградской области задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к руководителю СУСК России по Ленинградской области Сергею Сазину обратились многодетные семьи и жена участника СВО с вопросом о восстановлении прав на получение земельных участков. По результатам приема было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, должностные лица администрации Тосненского муниципального района провели межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении и продали их. Отмечается, что эти участки относились к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Таким образом, подозреваемые причинили ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей.
Подчеркивается, что силовики по подозрению в совершении данного преступления задержали бывшего и действующего заместителей главы администрации МО "Тосненский муниципальный район Ленинградской области". Как рассказали в СК, в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, правоохранители ходатайствуют об их аресте.
"Следователями СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски в администрации, а также по местам проживания фигурантов", - добавляется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия совершения преступления, а также иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и их возможные соучастники.