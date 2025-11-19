В Ленобласти задержали действующего и бывшего замглавы администрации района

По данным следствия, должностные лица администрации Тосненского муниципального района провели межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении и продали их. Отмечается, что эти участки относились к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Таким образом, подозреваемые причинили ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей.