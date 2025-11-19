https://ria.ru/20251119/lavrov-2056023626.html
Совфед попросит Лаврова рассказать о внешней политике России
Совфед планирует пригласить главу МИД России Сергея Лаврова на заседание палаты 10 декабря, говорится в проекте повестки. РИА Новости, 19.11.2025
СФ пригласит Лаврова на заседание 10 декабря для рассказа о внешней политике РФ