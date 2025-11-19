https://ria.ru/20251119/konyukhov-2056024753.html
Федор Конюхов добрался до Антарктиды
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов добрался до Антарктиды, где проведет 4 месяца на одиночной полярной станции, сообщил РИА Новости его сын и глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
"Мы прибыли на (российскую антарктическую) станцию "Беллинсгаузен" (на острове Кинг-Джордж в составе архипелага Южные Шетландские острова - ред.)", - сказал Оскар Конюхов.
На станции его отец встретится с российскими полярниками и посетит деревянный храм Святой Живоначальной Троицы, а вечером 19 ноября возьмет курс на остров Смоленск
, или Ливингстон, в составе названного архипелага. На этом острове начнется установка первой одиночной сезонной научной станции в Антарктиде
, подчеркнул собеседник агентства.
Станция, о которой идет речь, будет состоять из нескольких объектов - палатки для сна, палатки-мастерской и палатки-часовни. В Антарктиде, где Конюхов пробудет до середины марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова - изучить загрязнение воздуха.