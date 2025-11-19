https://ria.ru/20251119/kontrol-2055923692.html
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля - РИА Новости, 19.11.2025
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
Первые 12 пунктов миграционного контроля начали работу на территории крупнейших аэропортов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.11.2025
Работа пунктов миграционного контроля в аэропортах России
Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе в крупнейших аэропортах России. "Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов", - сообщили в МВД. Основная задача таких пунктов – выявлять иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.
