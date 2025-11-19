Рейтинг@Mail.ru
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля - РИА Новости, 19.11.2025
09:45 19.11.2025 (обновлено: 09:48 19.11.2025)
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
Первые 12 пунктов миграционного контроля начали работу на территории крупнейших аэропортов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.11.2025
ирина волк
россия
санкт-петербург
сочи
ирина волк, россия, санкт-петербург, сочи, общество
Ирина Волк, Россия, Санкт-Петербург, Сочи, Общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первые 12 пунктов миграционного контроля начали работу на территории крупнейших аэропортов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
"Основная их задача – выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство", - заключила представитель МВД РФ.
Ирина ВолкРоссияСанкт-ПетербургСочи
 
 
