Введение во Храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Деве Марии. И приходится на период Рождественского поста. История праздника, какого числа его отмечают в 2025, как проходит богослужение в этот день – в материале РИА Новости.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Полное название праздника – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу двунадесятых – 12 главных православных торжеств.

Какого числа отмечают праздник

Из года в год дата праздника не меняется. И в 2025, как в любые другие года, Русская церковь отпразднует Введение во Храм 4 декабря. В отличие от католиков, живущих по григорианскому календарю, и православных церквей, использующих новоюлианский календарь. Они встретят праздник на 13 дней раньше – 21 ноября.

Исключение составляют коптские месяцесловы. В них Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября.

История праздника

В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм – для посвящения Богу.

Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. И долгожданное чудо вскоре произошло.

© Фото : public domain Тициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538 © Фото : public domain Тициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538

В первые годы Мария жила с родителями в Назарете. По достижении трех лет отец и мать девочки, собрав родственников и знакомых, с пением священных гимнов и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм.

По сохранившимся свидетельствам святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками на ночлег.

Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и близкие. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники.

Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом служила площадка, к которой вели от земли 15 ступеней – по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.

Встречать Деву Марию вышел даже сам первосвященник Захария – отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году дозволялось входить лишь самому первосвященнику с очистительной жертвенной кровью. И там Захария указал ей место молитвы.

Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.

Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых и жили посвященные на служение Богу.

В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники посоветовали ей оставить храм и выйти замуж. На это она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девой. И немало их удивила – ведь каждой израильтянке и израильтянину полагалось вступить в брак.

Тогда первосвященник Захария предложил ее родственнику, уже немолодому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею.

Значение праздника

В воспоминание этого события церковь с древних времен установила празднество. Подтверждение тому можно найти в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена – мать императора Константина Великого – построила церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике встречается в трудах святителя Григория Нисского. В VIII столетии проповеди в день Введения произносили святители Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.

А с IX века праздник получил широкое распространение на христианском Востоке

Митрополит Антоний Сурожский (Блум) в своих изданных проповедях говорит о введении во храм : “Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да – мы осквернены; да – наши умы отуманены; да – наши сердца нечисты; да – наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых”.

Традиции праздника

Священнослужители в этот день проводят богослужения в голубых богородичных облачениях, прихожане молятся и чтут память о введении во храм Божией Матери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию и по окончании богослужения произносит проповедь о первом чуде Богоматери.

Перед храмами зажигают свечи в память о том, что маленькая Мария шла в Иерусалимский храм с зажженными свечами.

Несмотря на строгий многодневный Рождественский пост, православным верующим в этот день разрешена рыба . Но, как и в любой день другой день поста, запрещены дурные мысли, гнев, ссоры.

Что можно и нельзя делать в этот день

В большой православный праздник введения во храм Святой Девы запрещено:

заниматься тяжелой физической работой, копать землю;

рукодельничать, шить, стирать;

проводить шумные праздники, венчания;

ссориться, критиковать, сплетничать, иметь дурные мысли.

Что можно и даже приветствуется, так это помогать нуждающимся, в том числе заботиться о животных. Для верующих обязательно посетить богослужение, исповедаться и причаститься. Прекрасно провести этот день с близкими, в добрых мыслях и молитве.

Народные приметы и поверья

Собрали погодные и другие приметы на 4 декабря в удобную таблицу.

Примета Значение Мороз и снег на 4 декабря Зима будет снежной и морозной, а лето жарким Облачное небо или ясные звезды или яркий закат Грядет похолодание Иней на ветках К теплому лету Пасмурная погода К богатому урожаю зерна и овощей Если первым гостем в доме будет женщина К проблемам с деньгами Если первым гостем в доме будет ребенок К болезням