Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2025
04:13 19.11.2025 (обновлено: 09:14 19.11.2025)
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2025
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
Россия планирует построить легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:13:00+03:00
2025-11-19T09:14:00+03:00
дубай
россия
белоруссия
александр михеев
рособоронэкспорт
безопасность
дубай
россия
белоруссия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дубай, россия, белоруссия, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность
Дубай, Россия, Белоруссия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Безопасность
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

Михеев: Россия построит истребитель пятого поколения Су-75 вместе с Белоруссией

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
ДУБАЙ (ОАЭ), 19 ноя — РИА Новости. Россия планирует построить легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев..
"Рособоронэкспорт" в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он на выставке в Дубае.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября. На мероприятии представляют инновации в авиации, космосе и обороне. Кроме того, там проходят летные демонстрации и конференции.

Впервые Су-75 пятого поколения разработки "Сухого" представили на авиасалоне МАКС-2021, за рубежом его показали в том же году на авиасалоне Dubai Airshow. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
ДубайРоссияБелоруссияАлександр МихеевРособоронэкспортБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
