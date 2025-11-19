Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября. На мероприятии представляют инновации в авиации, космосе и обороне. Кроме того, там проходят летные демонстрации и конференции.

Впервые Су-75 пятого поколения разработки "Сухого" представили на авиасалоне МАКС-2021, за рубежом его показали в том же году на авиасалоне Dubai Airshow. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.