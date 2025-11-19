Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

ДУБАЙ (ОАЭ), 19 ноя — РИА Новости. Россия планирует построить легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев..
"Рособоронэкспорт" в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он на выставке в Дубае.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября. На мероприятии представляют инновации в авиации, космосе и обороне. Кроме того, там проходят летные демонстрации и конференции.
Впервые Су-75 пятого поколения разработки "Сухого" представили на авиасалоне МАКС-2021, за рубежом его показали в том же году на авиасалоне Dubai Airshow. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
17 ноября, 11:29