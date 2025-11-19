Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил российское гражданство
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 19.11.2025 (обновлено: 15:01 19.11.2025)
Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил российское гражданство
Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил российское гражданство
Участник СВО из Казахстана Антон Сычев получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.11.2025
Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил российское гражданство

Участник СВО из Казахстана Антон Сычев получил российское гражданство

© Фото : соцсетиУчастник СВО Антон Сычев
Участник СВО Антон Сычев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : соцсети
Участник СВО Антон Сычев. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участник СВО из Казахстана Антон Сычев получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Искренне рада за Антона Сычева - участника СВО, нашего соотечественника из Казахстана, получившего российское гражданство при содействии МВД России, RT и проекта "Не один на один". Были определенные сложности с оформлением правового статуса, но мои коллеги из Миграционной службы МВД России помогли со всеми необходимыми документами" - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что в торжественной обстановке ему вручили паспорт гражданина России. Кроме того, Сычев принял решение поступить на службу в МВД России и уже прошёл собеседование для трудоустройства.
