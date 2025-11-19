Рейтинг@Mail.ru
Госдума обсудит обращение о мерах в случае использования российских активов - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056094422.html
Госдума обсудит обращение о мерах в случае использования российских активов
Госдума обсудит обращение о мерах в случае использования российских активов - РИА Новости, 19.11.2025
Госдума обсудит обращение о мерах в случае использования российских активов
Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:44:00+03:00
2025-11-19T18:44:00+03:00
экономика
россия
европа
вячеслав володин
урсула фон дер ляйен
госдума рф
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251118/siluanov-2055746794.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, вячеслав володин, урсула фон дер ляйен, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Урсула фон дер Ляйен, Госдума РФ, Еврокомиссия, Евросоюз
Госдума обсудит обращение о мерах в случае использования российских активов

ГД в четверг обсудит обращение о мерах в случае использования ЕС активов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов", — сообщил Володин журналистам по итогам заседания совета ГД.
По его словам, решения, принимаемые такими, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. Володин отмечал, что те, кто посягает на собственность РФ, — воры, жулики, и по‑другому эти действия нельзя никак иначе трактовать.
Вопрос о неприемлемости действий чиновников ЕС в отношении замороженных в Европе российских активов был поднят на пленарном заседании во вторник.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минфин подготовил ответ на случай конфискации российских активов
18 ноября, 15:20
 
ЭкономикаРоссияЕвропаВячеслав ВолодинУрсула фон дер ЛяйенГосдума РФЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала