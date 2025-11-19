Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.

В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное - оно бесплатное. Законом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты.

Предусматривается то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.

По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.

Минпросвещения и Рособрнадзор , согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профессиональное обучение.