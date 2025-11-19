https://ria.ru/20251119/gosduma-2056006087.html
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников - РИА Новости, 19.11.2025
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:59:00+03:00
2025-11-19T13:59:00+03:00
2025-11-19T14:01:00+03:00
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
https://ria.ru/20251117/rosobrnadzor-2055415856.html
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053659262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников
Госдума приняла закон о бесплатном профессиональном обучении для не сдавших ГИА
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.
В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России
осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное - оно бесплатное. Законом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты.
Предусматривается то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.
По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.
Минпросвещения и Рособрнадзор
, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профессиональное обучение.
Главная цель закона - сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Закон направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодёжи и улучшение демографической ситуации.