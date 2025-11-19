Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
03:01 19.11.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
В декабре пенсии повысят пожилым людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет, тем, кто прекратил трудовую деятельность или была установлена инвалидность первой... РИА Новости, 19.11.2025
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

Депутат Гаврилов: пенсии повысят пожилым людям, которым исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В декабре пенсии повысят пожилым людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет, тем, кто прекратил трудовую деятельность или была установлена инвалидность первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека. Самые распространенные случаи — достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку", - сказал Гаврилов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет
9 июля, 10:08
Депутат отметил, что если гражданину исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8907 до 17815 рублей. Кроме того, начисляется надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную.
"У инвалидов первой группы применяется аналогичный механизм: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация, устанавливаемая автоматически. Если человек уже получал повышенную выплату как инвалид первой группы, повторного удвоения не происходит. В северных регионах и приравненных местностях эти суммы растут за счет районных коэффициентов, которые могут увеличивать выплаты почти вдвое", - рассказал он.
По словам парламентария, пенсионеры, которые уволились в ноябре, начнут получать полную сумму с декабря, после прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации восстанавливаются, и пенсия выплачивается без понижающих коэффициентов. Он отметил, что социальный фонд получает сведения от работодателя автоматически, без заявлений, а если данные поступают позже, недостающая сумма перечисляется отдельной доплатой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
17 ноября, 14:21
"Повышения предусмотрены и для тех, у кого появились иждивенцы. В этом случае пенсионеру назначают надбавку к фиксированной части — 2969 рублей на одного иждивенца, 5938 рублей на двоих и 8907 рублей на троих. Для пенсионеров с северным стажем или сельхозопытом сохраняются региональные доплаты", - добавил Гаврилов.
Он подчеркнул, что все декабрьские перерасчеты проводятся автоматически — на основании данных, которыми располагает Социальный фонд.
"Новых федеральных индексаций в конце года не будет, однако для некоторых пенсионеров декабрь станет месяцем, когда их доход официально увеличится: у кого-то из-за возраста, у кого-то после увольнения или оформления ухода. Для остальных россиян значимое повышение наступит уже с января 2026 года, когда вступят в силу новые коэффициенты индексации страховых пенсий", - заключил депутат.
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам
13 ноября, 06:15
 
Общество Сергей Гаврилов Госдума РФ КПРФ
 
 
