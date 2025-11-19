ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max

Пользователи Max смогут получать из первоисточника актуальные сведения о работе системы ОМС: новости фонда, разъяснения по ключевым вопросам обязательного медицинского страхования, инструкции по использованию полиса ОМС, информацию о правах застрахованных лиц и другое.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый застрахованный в ОМС мог легко найти информацию о возможностях системы, в том числе, ответы на вопросы о полисе и правах на медицинскую помощь. Канал в Max позволит нам оперативно предоставлять информацию в привычном для многих формате", — отмечают представители фонда.