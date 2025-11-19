https://ria.ru/20251119/foms-2055920570.html
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max - РИА Новости, 19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) создал официальный канал в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:35:00+03:00
2025-11-19T09:35:00+03:00
2025-11-19T09:35:00+03:00
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
мессенджер max
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6cbd45a0f2dca1b5c9ea1f6cd7731e6.jpg
https://ria.ru/20250822/platforma-2036928248.html
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054508378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_52f6808a2b8c67490d25c2d7ee4f9ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, мессенджер max, россия, общество
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Мессенджер Max, Россия, Общество
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
ФОМС завел канал в национальном мессенджере Max
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС
) создал официальный канал
в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба организации.
Запуск канала отвечает стратегической задаче ФОМС по повышению информированности населения.
Пользователи Max смогут получать из первоисточника актуальные сведения о работе системы ОМС: новости фонда, разъяснения по ключевым вопросам обязательного медицинского страхования, инструкции по использованию полиса ОМС, информацию о правах застрахованных лиц и другое.
"Мы стремимся к тому, чтобы каждый застрахованный в ОМС мог легко найти информацию о возможностях системы, в том числе, ответы на вопросы о полисе и правах на медицинскую помощь. Канал в Max позволит нам оперативно предоставлять информацию в привычном для многих формате", — отмечают представители фонда.
Федеральный фонд ОМС ведет также страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", где публикуются новости системы ОМС, размещаются разъяснения по актуальным вопросам обязательного медицинского страхования, инфографика о правах застрахованных, видеоконсультации экспертов, памятки по использованию полиса ОМС, тематические посты о профилактике заболеваний.