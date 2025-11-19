Рейтинг@Mail.ru
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max - РИА Новости, 19.11.2025
09:35 19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max - РИА Новости, 19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) создал официальный канал в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max

Мессенджер Max
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) создал официальный канал в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба организации.
Запуск канала отвечает стратегической задаче ФОМС по повышению информированности населения.
Мессенджер МAX - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В МAX будет доступна запись на прием к врачу
22 августа, 11:02
Пользователи Max смогут получать из первоисточника актуальные сведения о работе системы ОМС: новости фонда, разъяснения по ключевым вопросам обязательного медицинского страхования, инструкции по использованию полиса ОМС, информацию о правах застрахованных лиц и другое.
"Мы стремимся к тому, чтобы каждый застрахованный в ОМС мог легко найти информацию о возможностях системы, в том числе, ответы на вопросы о полисе и правах на медицинскую помощь. Канал в Max позволит нам оперативно предоставлять информацию в привычном для многих формате", — отмечают представители фонда.
Федеральный фонд ОМС ведет также страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", где публикуются новости системы ОМС, размещаются разъяснения по актуальным вопросам обязательного медицинского страхования, инфографика о правах застрахованных, видеоконсультации экспертов, памятки по использованию полиса ОМС, тематические посты о профилактике заболеваний.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
12 ноября, 15:39
 
