Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
19:19 19.11.2025 (обновлено: 20:47 19.11.2025)
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
в мире, россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине

© Getty Images / Anadolu/Utku UcrakПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025
© Getty Images / Anadolu/Utku Ucrak
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре, заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине.
"Прежде всего, мы готовы обсудить с Россией предложения, которые ускорят перемирие и откроют путь к справедливому и прочному миру. Мы придаем большое значение участию в этом процессе нашего союзника, США", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.
