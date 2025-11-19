https://ria.ru/20251119/erdogan-2056098828.html
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции - РИА Новости, 19.11.2025
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций РФ и Украины. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:57:00+03:00
2025-11-19T18:57:00+03:00
2025-11-19T21:01:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056129774_0:57:2960:1722_1920x0_80_0_0_2916ca41b21895f8e74c8c5d0351db24.jpg
https://ria.ru/20251119/nyt-2055929837.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056129774_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_8a2ff1fcdb6060dad75ee19da3da4bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции
Эрдоган заявил о важности возобновления переговоров по Украине в Стамбуле