Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции - РИА Новости, 19.11.2025
18:57 19.11.2025 (обновлено: 21:01 19.11.2025)
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций РФ и Украины. РИА Новости, 19.11.2025
2025
Эрдоган назвал важным возобновление переговоров России и Украины в Турции

Эрдоган заявил о важности возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре
© Getty Images / Anadolu/Utku Ucrak
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций РФ и Украины.
"Мы принимали у себя переговоры между делегациями Украины и России. В ходе трех раундов переговоров удалось достичь прогресса, особенно в гуманитарных вопросах. Стороны смогли напрямую обсудить вопросы перемирия и мира, а также военные вопросы. Мы считаем все это ценными шагами. Сегодня мы также подчеркнули необходимость продолжения cтамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре.
Заголовок открываемого материала