В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Первую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Еврейской автономной области, сообщает правительство региона.

"В Биробиджане открыта первая в Еврейской автономной области вертолетная площадка, полностью соответствующая федеральным авиационным требованиям. Новый объект, размещенный на территории инфекционной больницы, стал важным элементом региональной системы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как отметили власти, объект позволяет значительно сократить время доставки в больницу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

"Развитие санитарной авиации поможет в спасении пациентов, находящихся в критическом состоянии – с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и осложнениями болезней, угрожающими жизни. Серьезным подспорьем станет строительство у нас собственного аэропорта, которое мы обсудили на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным ", – подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.

Компания HADS из Санкт‑Петербурга построила площадку за 28 миллионов рублей. Эксплуатирует объект областная станция скорой помощи. На 2025 год контракт на санитарную авиацию подписан с "Вектором".

Для санитарных вылетов в настоящий момент используется вертолет, базирующийся в Хабаровске . В этом году медики выполнили 49 заданий.

Первым пациентом, к которому направилась бригада санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, стал житель Амурзета с кардиологическим заболеванием. Медики на месте определят, в какую больницу необходимо доставить больного.