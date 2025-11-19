Рейтинг@Mail.ru
В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации - 19.11.2025
19.11.2025
В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации
В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации
Первую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Еврейской автономной области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.11.2025
2025
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Первую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Еврейской автономной области, сообщает правительство региона.
Биробиджане открыта первая в Еврейской автономной области вертолетная площадка, полностью соответствующая федеральным авиационным требованиям. Новый объект, размещенный на территории инфекционной больницы, стал важным элементом региональной системы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как отметили власти, объект позволяет значительно сократить время доставки в больницу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.
"Развитие санитарной авиации поможет в спасении пациентов, находящихся в критическом состоянии – с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и осложнениями болезней, угрожающими жизни. Серьезным подспорьем станет строительство у нас собственного аэропорта, которое мы обсудили на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным", – подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.
Компания HADS из Санкт‑Петербурга построила площадку за 28 миллионов рублей. Эксплуатирует объект областная станция скорой помощи. На 2025 год контракт на санитарную авиацию подписан с "Вектором".
Для санитарных вылетов в настоящий момент используется вертолет, базирующийся в Хабаровске. В этом году медики выполнили 49 заданий.
Первым пациентом, к которому направилась бригада санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, стал житель Амурзета с кардиологическим заболеванием. Медики на месте определят, в какую больницу необходимо доставить больного.
В ЕАО продолжится строительство вертолётных площадок во всех районах автономии в рамках Стратегии развития санитарной авиации и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико‑санитарной помощи". Уже определены участки в 15‑минутной доступности от медучреждений, пригодные для круглосуточных взлётов и посадок. В настоящий момент уже начато строительство в Облучье, а в Теплоозерске, Смидовиче, Николаевке, Амурзете и Ленинском подготовлена документация. Основные маршруты полетов пройдут от районных больниц к областной, и от областной больницы до Хабаровска.
