Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимний период провели в аэропорту Воронежа, несмотря на действующие ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Несмотря на действующие ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве и закрытие части аэропортов юга России , аэропорт Воронежа проводит мероприятия по поддержанию в эксплуатационном состоянии техники и аэродрома. Проводились также в полном объеме мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимнем периоде: были проведены регламентные и профилактические работы в службах предприятия, проверка искусственных покрытий аэродрома, состояния техники, зданий и сооружений", - сообщили РИА Новости в аэропорту.

По словам собеседника агентства, как только ограничения будут сняты, аэропорт готов приступить к полноценной работе по обслуживанию воздушных судов и пассажиров.