Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/aeroport-2056032850.html
Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения
Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения - РИА Новости, 19.11.2025
Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения
Мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимний период провели в аэропорту Воронежа, несмотря на действующие ограничения, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:14:00+03:00
2025-11-19T15:14:00+03:00
воронеж
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056030190_0:0:1066:600_1920x0_80_0_0_15986f3f22019294667492123cd4cc4b.jpg
https://ria.ru/20251118/gubernator-2055811201.html
https://ria.ru/20251119/kontrol-2055922761.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056030190_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e1d0ab23c5ae35e0aee66da3448a15b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронеж, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения

В аэропорту Воронежа провели подготовку к работе зимой, несмотря на ограничения

© Фото : Пресс-служба аэропорта Воронежа | Перейти в медиабанкАэропорт Воронежа
Аэропорт Воронежа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Пресс-служба аэропорта Воронежа
Перейти в медиабанк
Аэропорт Воронежа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимний период провели в аэропорту Воронежа, несмотря на действующие ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Несмотря на действующие ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве и закрытие части аэропортов юга России, аэропорт Воронежа проводит мероприятия по поддержанию в эксплуатационном состоянии техники и аэродрома. Проводились также в полном объеме мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимнем периоде: были проведены регламентные и профилактические работы в службах предприятия, проверка искусственных покрытий аэродрома, состояния техники, зданий и сооружений", - сообщили РИА Новости в аэропорту.
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
18 ноября, 17:55
По словам собеседника агентства, как только ограничения будут сняты, аэропорт готов приступить к полноценной работе по обслуживанию воздушных судов и пассажиров.
Ранее в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что аэропорт Воронежа возобновит работу в этом году.
Международный аэропорт "Воронеж" в числе ряда других российских аэропортов в 2022 году был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.
Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
Вчера, 09:42
 
ВоронежРоссияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала