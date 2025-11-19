Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Омска задержали шесть рейсов - РИА Новости, 19.11.2025
08:37 19.11.2025
В аэропорту Омска задержали шесть рейсов
В аэропорту Омска задержали шесть рейсов
Из-за сильного тумана и плохой видимости задерживается вылет из Омска шести рейсов, сообщила пресс-служба городского аэропорта.
В аэропорту Омска задержали шесть рейсов

Шесть рейсов задержаны в Омском аэропорту из-за тумана

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Из-за сильного тумана и плохой видимости задерживается вылет из Омска шести рейсов, сообщила пресс-служба городского аэропорта.
Информация о задержке вылетов появилась ранним утром в среду. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Казань, Астану, Санкт-Петербург и Египет.
