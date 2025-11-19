Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна

Палата представителей накануне подавляющим большинством проголосовала за инициативу, обязывающую минюст в течение 30 дней раскрыть "все рассекреченные записи, документы, коммуникации и материалы расследований", связанные с Эпштейном. Сенат заранее согласовал одобрение документа единогласно и без поправок, вопреки призывам части республиканского руководства палаты представителей.