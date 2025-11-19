https://ria.ru/20251119/abc-2056057235.html
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
Сенат США в среду утром по вашингтонскому времени получит и без изменений утвердит переданную палатой представителей версию закона о публикации материалов... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:28:00+03:00
2025-11-19T16:28:00+03:00
2025-11-19T16:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2055887518.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055865564.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
ABC: сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости.
Сенат США в среду утром по вашингтонскому времени получит и без изменений утвердит переданную палатой представителей версию закона о публикации материалов минюста по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, после чего документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC
.
Палата представителей накануне подавляющим большинством проголосовала за инициативу, обязывающую минюст в течение 30 дней раскрыть "все рассекреченные записи, документы, коммуникации и материалы расследований", связанные с Эпштейном. Сенат заранее согласовал одобрение документа единогласно и без поправок, вопреки призывам части республиканского руководства палаты представителей.
Как уточняет ABC, после подписания закона Трампом
публикации подлежат федеральные материалы о самом Эпштейне
, его осужденной сообщнице Гислейн Максвелл, а также о других лицах, включая представителей властей, фигурирующих в расследованиях, гражданских и уголовных делах, связях или упомянутых в документах. Из раскрытия будут изъяты данные о жертвах и любые материалы, содержащие или изображающие детскую порнографию.
Согласно телеканалу, минюст пока не раскрыл информацию касательного того, как именно планирует исполнять закон после его подписания.