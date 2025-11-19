Рейтинг@Mail.ru
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/abc-2056057235.html
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна
Сенат США в среду утром по вашингтонскому времени получит и без изменений утвердит переданную палатой представителей версию закона о публикации материалов... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:28:00+03:00
2025-11-19T16:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2055887518.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055865564.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна

ABC: сенат готов передать Трампу закон о рассекречивании дела Эпштейна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Сенат США в среду утром по вашингтонскому времени получит и без изменений утвердит переданную палатой представителей версию закона о публикации материалов минюста по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, после чего документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC.
Палата представителей накануне подавляющим большинством проголосовала за инициативу, обязывающую минюст в течение 30 дней раскрыть "все рассекреченные записи, документы, коммуникации и материалы расследований", связанные с Эпштейном. Сенат заранее согласовал одобрение документа единогласно и без поправок, вопреки призывам части республиканского руководства палаты представителей.
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Опрос показал отношение американцев к расследованию дела Эпштейна
Вчера, 03:15
Как уточняет ABC, после подписания закона Трампом публикации подлежат федеральные материалы о самом Эпштейне, его осужденной сообщнице Гислейн Максвелл, а также о других лицах, включая представителей властей, фигурирующих в расследованиях, гражданских и уголовных делах, связях или упомянутых в документах. Из раскрытия будут изъяты данные о жертвах и любые материалы, содержащие или изображающие детскую порнографию.
Согласно телеканалу, минюст пока не раскрыл информацию касательного того, как именно планирует исполнять закон после его подписания.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба
18 ноября, 23:20
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала