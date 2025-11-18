Рейтинг@Mail.ru
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко - РИА Новости, 18.11.2025
11:32 18.11.2025
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко
общество
россия
геннадий онищенко
владимир путин
госдума рф
российская академия наук
российская академия образования
россия
2025
общество, россия, геннадий онищенко, владимир путин, госдума рф, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Российская академия наук, Российская академия образования
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко

Онищенко: вейпы в России давно пора запретить

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вейпы в России давно пора запретить, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщал РИА Новости, что в ближайшее время единые подходы к запрету вейпов в России предполагается обсудить на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Позже президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
Вейп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
11 ноября, 03:09
"Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы (избежать этого - ред.). Запретить надо, потому что, если мы о табаке говорим, что там никотин убивает, то тут уже сам вейп убивает, туда напихивают все, что хотите. Уже есть болезнь, пневмония, вызванная вейпами, а им всего от роду лет 20", - сказал Онищенко.
Он добавил, что разговоры о запрете вейпов ведутся уже давно, но было найдено половинчатое решение - их приравняли к табачной продукции.
"Сейчас начнут нытье: "они же налоги платят, бюджет". Ничего они не платят. Те налоги, которые они, может, и платят, даже не хватает на одну десятую тех, какой вред они наносят потом, на финансирование здравоохранения ... Так что вот это запрещать надо, и тянуть не надо", - заключил Онищенко.
Вейп и балаклава - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа
Вчера, 15:56
 
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоВладимир ПутинГосдума РФРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
