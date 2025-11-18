Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко

Он добавил, что разговоры о запрете вейпов ведутся уже давно, но было найдено половинчатое решение - их приравняли к табачной продукции.

"Сейчас начнут нытье: "они же налоги платят, бюджет". Ничего они не платят. Те налоги, которые они, может, и платят, даже не хватает на одну десятую тех, какой вред они наносят потом, на финансирование здравоохранения ... Так что вот это запрещать надо, и тянуть не надо", - заключил Онищенко.