Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предоставление скидок при оплате товаров определенным способом соответствует российскому законодательству и рыночным практикам, а обсуждение Банком России запрета на такие скидки для маркетплейсов без участия их самих вызывает сожаление, заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кэшбеки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража", - добавили в компании.