Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предоставление скидок при оплате товаров определенным способом соответствует российскому законодательству и рыночным практикам, а обсуждение Банком России запрета на такие скидки для маркетплейсов без участия их самих вызывает сожаление, заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
"Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, - нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке. Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей", - говорится в заявлении.
По мнению маркетплейса, в текущей полемике сознательно игнорируются другие сферы, где также распространены скидки, бонусы и кешбэки.
"Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу - продавать больше, не теряя прибыли. Кроме того, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам", - заявили в Wildberries.
"У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кэшбеки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража", - добавили в компании.
Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
