В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в городе Павлограде в Днепропетровской области на Украине, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:34:00+03:00
