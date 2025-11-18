"У нас было последнее мирное лето" — так министр обороны Германии Борис Писториус ответил на вопрос, когда Россия будет в состоянии напасть на НАТО. Запугивание европейцев выходит на новый уровень?

Конечно — хотя Писториус (давно уже самый популярный политик Германии) и назвал вопрос Franfurter Allgemeine Zeitung спекулятивным, он все же обозначил конкретные сроки: "Военные эксперты и спецслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы до такой степени, что будет способна нанести удар по одной из стран НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Теперь же появились те, кто считает, что это возможно уже с 2028 года, а отдельные военные историки говорят даже, что у нас было последнее мирное лето".

Хотя министр обороны и ссылается на чужое мнение, в его устах оно приобретает серьезный вес. Да, формально он прямо не обвиняет Россию в подготовке нападения на НАТО, а лишь рассуждает о том, когда наша страна будет готова к такому нападению. Но велика ли разница для европейца, если желание России напасть подается как абсолютная истина? Вопреки не только заявлениям Москвы, но и самой логике: зачем России развязывать войну с крупнейшей военной силой в мире, войну, которая имеет все шансы быстро перерасти в ядерную? Чтобы уничтожить себя и других? У атлантистов есть только одно объяснение: Россия хочет с помощью агрессии добиться крушения НАТО, потому что альянс не встанет на защиту Эстонии или Латвии — и таким образом будет полностью дискредитирован. Объяснение абсолютное надуманное. Вне зависимости от степени консолидации альянса у России нет желания проверять его готовность к ядерной войне. Все остальное — чистой воды спекуляции и пропаганда, нацеленные на то, чтобы оправдать милитаризацию европейских бюджетов. И не только европейских — потому что прием "они готовятся напасть на нас" используется как против России, так и против Китая.

Набирающий сейчас силу кризис китайско-японских отношений формально связан с заявлением японской премьерши Такаити о том, что китайское нападение на Тайвань может вынудить Токио использовать свои вооруженные силы для его защиты вместе с американцами. В Пекине возмутились — тайваньская проблема является внутрикитайской, не говоря уже о том, что Япония еще даже не сняла конституционные ограничения на использование своей армии. Однако еще важнее другое: заявление Такаити прозвучало в ответ на вопрос о китайском вторжении на Тайвань. То есть само намерение Китая напасть на остров не вызывает сомнения — точно так же как и в случае с Россией и Европой. И это не случайные совпадения.

В случае с Тайванем уже не первый год ставятся сроки, но так как эта тема разыгрывается давно, то они сдвигаются по времени. Сейчас говорится о 2027 годе как самой ранней дате. Почему именно тогда? Ну а как же еще отметить столетие НОАК — китайской Красной армии? На полном серьезе утверждается, что Си Цзиньпин поручил генералам быть готовыми к операции по взятию острова к этой дате. Если же Тайвань не захватят через два года, не беда — "оценки спецслужб и военных" говорят о вероятности этого до конца нынешнего десятилетия. Да, и еще с недавних пор модная тема — перед нападением на Тайвань Си Цзиньпин попросит Путина напасть на Европу. Ну чтобы растянуть силы США на два фронта — это же элементарно.

Проблема в том, что Китай не хочет войны за Тайвань, он намерен добиться воссоединения с островом мирным путем, по гонконгской модели "одна страна — две системы". Да, в Пекине не исключают военного решения проблемы, но только потому, что США используют тайваньскую карту для шантажа и провоцирования Китая. Если КНР однозначно заявит об отказе от силового решения, Тайвань может отказаться от преемственности с Китайской Республикой (существовавшей на материке до 1949 года) и провозгласить свою независимость. И уже тогда США могут признать ее — отказавшись от политики "одного Китая". Да, это приведет к разрыву американо-китайских отношений и поставит две сверхдержавы на грань войны — и именно поэтому Китай не отказывается от своего права на силовое возвращение Тайваня в "родную гавань". Не стремясь к военному решению, но и не желая дать американцам возможность разыгрывать тайваньскую карту в удобных для них сроках и обстоятельствах.

То есть Китай никогда не нападет на Тайвань, если американцы не примут решения о начале войны с Китаем (провоцированием которой и станет признание независимости Тайваня). Однако вся американская и вообще западная пропаганда строится на противоположном тезисе: Китай готовится к военной операции — и вопрос только в ее сроках. Точно такая же схема, что и в отношении России.

С той лишь разницей, что Запад уже не только признал независимость "нашего Тайваня", то есть Украины, но и попытался явочным порядком — не юридически, а фактически — принять ее в состав НАТО. После чего объявил попытку России не допустить этого "нападением на Европу", а теперь говорит о наших планах напасть на саму НАТО. Логично получается? Сначала объявляешь случайно отколовшуюся часть России своей ("европейской"), а потом уверяешь в наличии у России планов напасть на западный военный альянс. Ничего сложного — главное, стоять на своем.