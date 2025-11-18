Силы "Востока" уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ за сутки

https://ria.ru/20251118/vostok-2055683527.html
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
