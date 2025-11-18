Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 18.11.2025
Силы "Востока" уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ за сутки
Силы "Востока" уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ за сутки
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей". - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области, добавили в министерстве обороны России.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
