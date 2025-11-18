https://ria.ru/20251118/voronezh-2055796268.html
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Несколько воздушных целей обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем во вторник, обломками повреждены крыша частного дома и автомобиль, пострадавших нет,... РИА Новости, 18.11.2025
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
При атаке ВСУ на Воронеж повреждены крыша частного дома и авто