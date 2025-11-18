Рейтинг@Mail.ru
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 18.11.2025 (обновлено: 17:15 18.11.2025)
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
ТУЛА, 18 ноя – РИА Новости. Несколько воздушных целей обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем во вторник, обломками повреждены крыша частного дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля", - говорится в сообщении.
По словам Гусева, непосредственная угроза удара БПЛА в Воронежа отменена, но режим опасности атаки дронов все еще сохраняется на территории региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
