В Волгограде проведут проверку после смерти женщины в больнице
Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после сообщения о смерти женщины, которую несколько раз переводили из больницы в больницу в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:34:00+03:00
ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после сообщения о смерти женщины, которую несколько раз переводили из больницы в больницу в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете.
Ранее издание v1.ru сообщало, что 64-летнюю жительницу Волгоградской области
с приступами удушья направили из районной больницы в Волгоград
– в областную больницу №1, оттуда ее направили в больницу №3, где там тоже отказались госпитализировать. Уже у родственников, отмечает издание, женщине стало хуже, и ей вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу №5, а через несколько дней родные узнали, что пациентку перевезли в больницу №1, где она скончалась в реанимации, пишет СМИ.
"Комитет здравоохранения Волгоградской области проверит все факты, отраженные в обращении. Также просим заявителя - законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ", - сообщили в комитете.