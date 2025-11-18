В Волгограде проведут проверку после смерти женщины в больнице

ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после сообщения о смерти женщины, которую несколько раз переводили из больницы в больницу в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете.

"Комитет здравоохранения Волгоградской области проверит все факты, отраженные в обращении. Также просим заявителя - законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ", - сообщили в комитете.