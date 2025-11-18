Сделать прививку от гриппа еще не поздно, заявил Онищенко

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сделать прививку от гриппа еще не поздно, стопроцентной эффективности она не дает, но в подавляющем большинстве эффект от вакцинации есть, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 66 миллионов граждан, что составляет 45,2% населения страны.

"Еще не поздно (привиться от гриппа - ред.), поскольку пороги эпидемические не превышены в целом по стране ... Понятно, что стопроцентной эффективности вакцина не дает. Все это зависит прежде всего от состояния иммунной системы тех, кого прививают. Но в любом случае, даже если привитый заболеет, он будет болеть гораздо легче, чем тот, кто не привит. Тем не менее, в подавляющем большинстве эффект от вакцинации есть", - сказал Онищенко

Он напомнил, что, по планам Минздрава, нужно привить порядка 70 миллионов человек из групп риска, речь идет о школьниках, врачах, педагогах. Также есть группы риска по медицинским показаниям - это пожилое население, люди с хроническими заболеваниями и другие.

"Если вы привились, это вовсе не значит, что не нужно следить за здоровьем, нужно одеваться по погоде. Все это нужно соблюдать по той простой причине, что есть и другие вирусы, которыми можно также заразиться, добросовестно протемпературить и получить в том числе осложнения", - добавил специалист.

Онищенко призвал также не забывать о физической активности, особенно офисным работникам. По его словам, необходимо ходить на прогулки и стараться не ездить на общественном транспорте в час пик. Также человеку для здоровья нужны здоровый сон и питание, отметил он.

"Обязательно сон должен быть (хороший - ред.), детям - не менее 7 часов. Не до 12 часов прятаться от родителей и смотреть в смартфоны, а как минимум в 20 часов они уже должны спать. Потому что отдых – это готовность организма в том числе и к борьбе с инфекцией", - отметил специалист.

При появлении в семье людей с простудными заболеваниями Онищенко рекомендовал их изолировать, особенно, если есть дети или люди с хроническими заболеваниями.