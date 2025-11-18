Сделать прививку от гриппа еще не поздно, заявил Онищенко

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сделать прививку от гриппа еще не поздно, стопроцентной эффективности она не дает, но в подавляющем большинстве эффект от вакцинации есть, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 66 миллионов граждан, что составляет 45,2% населения страны.
"Еще не поздно (привиться от гриппа - ред.), поскольку пороги эпидемические не превышены в целом по стране ... Понятно, что стопроцентной эффективности вакцина не дает. Все это зависит прежде всего от состояния иммунной системы тех, кого прививают. Но в любом случае, даже если привитый заболеет, он будет болеть гораздо легче, чем тот, кто не привит. Тем не менее, в подавляющем большинстве эффект от вакцинации есть", - сказал Онищенко.
Он напомнил, что, по планам Минздрава, нужно привить порядка 70 миллионов человек из групп риска, речь идет о школьниках, врачах, педагогах. Также есть группы риска по медицинским показаниям - это пожилое население, люди с хроническими заболеваниями и другие.
"Если вы привились, это вовсе не значит, что не нужно следить за здоровьем, нужно одеваться по погоде. Все это нужно соблюдать по той простой причине, что есть и другие вирусы, которыми можно также заразиться, добросовестно протемпературить и получить в том числе осложнения", - добавил специалист.
Онищенко призвал также не забывать о физической активности, особенно офисным работникам. По его словам, необходимо ходить на прогулки и стараться не ездить на общественном транспорте в час пик. Также человеку для здоровья нужны здоровый сон и питание, отметил он.
"Обязательно сон должен быть (хороший - ред.), детям - не менее 7 часов. Не до 12 часов прятаться от родителей и смотреть в смартфоны, а как минимум в 20 часов они уже должны спать. Потому что отдых – это готовность организма в том числе и к борьбе с инфекцией", - отметил специалист.
При появлении в семье людей с простудными заболеваниями Онищенко рекомендовал их изолировать, особенно, если есть дети или люди с хроническими заболеваниями.
"Те, у которых есть проблемы, прежде всего, с легкими, с верхними дыхательными путями, у кого есть осложненная кардиология, эндокринология, им не помешает запастись масками. И как только мы объявим о превышении порогов, нужно будет их надевать", - заключил он.