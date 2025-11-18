МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский утверждает, что именно Вашингтон требует снять с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его попытки вмешаться в президентские выборы в США.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
"Требование уволить Ермака исходит от американцев, и связано не только с его масштабной коррупцией. Это шериф мог бы просить индейцам в их среде. Но простить две попытки вмешательства в выборы совершенно невозможно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, первая попытка Ермака вмешаться в выборы произошла в 2019 году. Как указал Дубинский, Ермак "подал свои контакты" с представителями команды президента США Дональда Трампа как вмешательство в политику Украины с целью расследовать деятельность украинской компании Burisma. Депутат подчеркивает, что эти материалы легли в основу первой попытки импичмента Трампа в 2019 году.
Вторая попытка Ермака вмешаться в выборы в США, по словам Дубинского, была предпринята в 2023 году, когда Трамп готовился к президентским выборам 2024 года.
"В 2023 Ермак ....пытался представить тему Burisma и (сына экс-лидера США Джо Байдена - ред.) Хантера Байдена - как заказ российской разведки в интересах Трампа", - добавил депутат.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
