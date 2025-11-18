Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил, что США требуют отставки главы офиса Зеленского - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055839585.html
Депутат Рады заявил, что США требуют отставки главы офиса Зеленского
Депутат Рады заявил, что США требуют отставки главы офиса Зеленского - РИА Новости, 18.11.2025
Депутат Рады заявил, что США требуют отставки главы офиса Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский утверждает, что именно Вашингтон требует снять с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:22:00+03:00
2025-11-18T20:22:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_cad0b8113bd0bd20827a03934f312995.jpg
https://ria.ru/20251118/konfuz-2055832234.html
https://ria.ru/20251118/skandal-2055788067.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b805bc74c34dbfcb9b24a1b7e7fa282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Депутат Рады заявил, что США требуют отставки главы офиса Зеленского

Дубинский: США требуют отставки главы офиса Зеленского Ермака

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский утверждает, что именно Вашингтон требует снять с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его попытки вмешаться в президентские выборы в США.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом
Вчера, 19:45
"Требование уволить Ермака исходит от американцев, и связано не только с его масштабной коррупцией. Это шериф мог бы просить индейцам в их среде. Но простить две попытки вмешательства в выборы совершенно невозможно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, первая попытка Ермака вмешаться в выборы произошла в 2019 году. Как указал Дубинский, Ермак "подал свои контакты" с представителями команды президента США Дональда Трампа как вмешательство в политику Украины с целью расследовать деятельность украинской компании Burisma. Депутат подчеркивает, что эти материалы легли в основу первой попытки импичмента Трампа в 2019 году.
Вторая попытка Ермака вмешаться в выборы в США, по словам Дубинского, была предпринята в 2023 году, когда Трамп готовился к президентским выборам 2024 года.
"В 2023 Ермак ....пытался представить тему Burisma и (сына экс-лидера США Джо Байдена - ред.) Хантера Байдена - как заказ российской разведки в интересах Трампа", - добавил депутат.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала
Вчера, 16:50
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала