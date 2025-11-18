МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский утверждает, что именно Вашингтон требует снять с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его попытки вмешаться в президентские выборы в США.

"Требование уволить Ермака исходит от американцев, и связано не только с его масштабной коррупцией. Это шериф мог бы просить индейцам в их среде. Но простить две попытки вмешательства в выборы совершенно невозможно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.