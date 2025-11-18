ЦБ: цена на товар на маркетплейсе не должна различаться от способа оплаты

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.