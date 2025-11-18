Рейтинг@Mail.ru
ЦБ: цена на товар на маркетплейсе не должна различаться от способа оплаты - РИА Новости, 18.11.2025
11:56 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tsena-2055676909.html
ЦБ: цена на товар на маркетплейсе не должна различаться от способа оплаты
Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:56:00+03:00
2025-11-18T11:56:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".
"Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
