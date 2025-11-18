Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 18.11.2025 (обновлено: 17:26 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/tsb-2055791339.html
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах - РИА Новости, 18.11.2025
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах
Банк России никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:59:00+03:00
2025-11-18T17:26:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/73/1486377341_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52d08ba97b156176d00ca2d4ab5681db.jpg
https://ria.ru/20251118/wildberries-2055775075.html
https://ria.ru/20251111/grigorenko-2054186025.html
https://ria.ru/20251114/vino-2054884978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/73/1486377341_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_aeb25ca50bd728b2dd0027ac20eb65d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах

ЦБ считает справедливым скидки на маркетплейсах для карт любых банков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России никогда не выступал против скидок на платформах как таковых. Напротив, мы считаем справедливым, чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других банков", - сообщили там.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
Вчера, 16:25
"У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать", - добавили в Центробанке.
Банк России считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
"Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют. И мы открыто обсуждаем эти вопросы, в том числе с участниками финансового рынка, представителями платформ и правительством", - отмечается в сообщении.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы
11 ноября, 14:10
Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции Центробанка в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами.
В свою очередь в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей.
Сенаторы предлагают исключить преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
14 ноября, 01:34
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала