ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России никогда не выступал против скидок на платформах как таковых. Напротив, мы считаем справедливым, чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других банков", - сообщили там.

"У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать", - добавили в Центробанке.

Банк России считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.

"Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют. И мы открыто обсуждаем эти вопросы, в том числе с участниками финансового рынка, представителями платформ и правительством", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции Центробанка в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами.

В свою очередь в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей.