Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считал покойного финансиста Джеффри Эпштейна "больным извращенцем" и поэтому выгнал его из своего клуба в штате Флорида.

"Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп также указал на связь с Эпштейном бывшего президента США Билла Клинтона и экс-министра финансов Ларри Саммерса, который, по словам американского лидера, проводил с покойным финансистом каждую ночь и все выходные.

"Они жили вместе. Они посещали его остров много раз, а я нет", - добавил Трамп.