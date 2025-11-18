Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба - РИА Новости, 18.11.2025
23:20 18.11.2025
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба
Президент США Дональд Трамп признался, что считал покойного финансиста Джеффри Эпштейна "больным извращенцем" и поэтому выгнал его из своего клуба в штате... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба

Трамп заявил, что считал Эпштейна извращенцем, поэтому выгнал его из клуба

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считал покойного финансиста Джеффри Эпштейна "больным извращенцем" и поэтому выгнал его из своего клуба в штате Флорида.
"Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Палата представителей приняла проект о публикации данных по делу Эпштейна
Вчера, 22:52
Трамп также указал на связь с Эпштейном бывшего президента США Билла Клинтона и экс-министра финансов Ларри Саммерса, который, по словам американского лидера, проводил с покойным финансистом каждую ночь и все выходные.
"Они жили вместе. Они посещали его остров много раз, а я нет", - добавил Трамп.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
Вчера, 18:57
 
