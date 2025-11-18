https://ria.ru/20251118/tramp-2055850649.html
Трамп раскритиковал журналистку за вопросы об Эпштейне
Трамп раскритиковал журналистку за вопросы об Эпштейне - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп раскритиковал журналистку за вопросы об Эпштейне
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку за вопросы о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне, назвав того "больным извращенцем" и заявив, РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:19:00+03:00
2025-11-18T21:19:00+03:00
2025-11-18T21:19:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джеффри эпштейн
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055823379.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джеффри эпштейн, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп раскритиковал журналистку за вопросы об Эпштейне
Трамп обрушился с критикой на журналистку за вопросы об Эпштейне