Трамп подтвердил, что не поедет на саммит G20

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается ехать в Южную Африку на саммит стран G20.
"Я не поеду в Южную Африку на саммит G20", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.