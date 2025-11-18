Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что не поедет на саммит G20 - РИА Новости, 18.11.2025
21:16 18.11.2025
Трамп подтвердил, что не поедет на саммит G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается ехать в Южную Африку на саммит стран G20. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:16:00+03:00
2025-11-18T21:16:00+03:00
в мире
юар
сша
дональд трамп
большая двадцатка
южная африка
юар
сша
южная африка
2025
в мире, юар, сша, дональд трамп, большая двадцатка, южная африка
В мире, ЮАР, США, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Южная Африка
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается ехать в Южную Африку на саммит стран G20.
"Я не поеду в Южную Африку на саммит G20", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп заявил, что готов вести переговоры с Мадуро
Вчера, 21:13
 
