2025-11-18T18:57:00+03:00
2025-11-18T18:57:00+03:00
2025-11-18T19:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_648af4a4139d43528ef85d0d8f0b4b03.jpg
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос об электронных письмах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, при этом спустя четыре дня после инцидента так и не установлено, кого именно оскорбил американский лидер.
Инцидент произошел еще в пятницу, его подробно описали некоторые журналисты пула Белого дома. Этот момент попал в официальную трансляцию, которой заменили прямой аудиоэфир с президентского самолета.
"Тихо, свинка", - сказал Трамп
журналистке, которая продолжала настойчиво спрашивать о его возможных связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном
.
Журналистка настаивала, что президент США
ведет себя так, будто в связанных с делом Эпштейна документах есть что-то изобличающее его. Трамп сначала махнул рукой, чтобы дать очередь следующему репортеру, а затем грозно указал на женщину пальцем.
Со слов других журналистов пула известно, что оскорбленная работает на Блумберг. Коллеги не раскрывают имени человека, которого призывал к порядку Трамп. В американских СМИ ограничиваются указанием, что она женщина.
В Овальном офисе 6 ноября в присутствии Трампа упал в обморок один из участников мероприятия в Белом доме. Хотя он стоял в метре от президента, его личность и дальнейшая судьба остаются неизвестными, при этом одну из версий, кто этот человек, опровергали официально.