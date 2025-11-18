Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне - РИА Новости, 18.11.2025
18:57 18.11.2025 (обновлено: 19:13 18.11.2025)
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос об электронных письмах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, при этом спустя четыре дня после инцидента так и не установлено, кого именно оскорбил американский лидер.
Инцидент произошел еще в пятницу, его подробно описали некоторые журналисты пула Белого дома. Этот момент попал в официальную трансляцию, которой заменили прямой аудиоэфир с президентского самолета.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
17 ноября, 23:32
"Тихо, свинка", - сказал Трамп журналистке, которая продолжала настойчиво спрашивать о его возможных связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном.
Журналистка настаивала, что президент США ведет себя так, будто в связанных с делом Эпштейна документах есть что-то изобличающее его. Трамп сначала махнул рукой, чтобы дать очередь следующему репортеру, а затем грозно указал на женщину пальцем.
Со слов других журналистов пула известно, что оскорбленная работает на Блумберг. Коллеги не раскрывают имени человека, которого призывал к порядку Трамп. В американских СМИ ограничиваются указанием, что она женщина.
В Овальном офисе 6 ноября в присутствии Трампа упал в обморок один из участников мероприятия в Белом доме. Хотя он стоял в метре от президента, его личность и дальнейшая судьба остаются неизвестными, при этом одну из версий, кто этот человек, опровергали официально.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
16 ноября, 20:31
 
