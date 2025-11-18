Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

© AP Photo / Evan Vucci Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос об электронных письмах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, при этом спустя четыре дня после инцидента так и не установлено, кого именно оскорбил американский лидер.

Инцидент произошел еще в пятницу, его подробно описали некоторые журналисты пула Белого дома. Этот момент попал в официальную трансляцию, которой заменили прямой аудиоэфир с президентского самолета.

"Тихо, свинка", - сказал Трамп журналистке, которая продолжала настойчиво спрашивать о его возможных связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном

Журналистка настаивала, что президент США ведет себя так, будто в связанных с делом Эпштейна документах есть что-то изобличающее его. Трамп сначала махнул рукой, чтобы дать очередь следующему репортеру, а затем грозно указал на женщину пальцем.

Со слов других журналистов пула известно, что оскорбленная работает на Блумберг. Коллеги не раскрывают имени человека, которого призывал к порядку Трамп. В американских СМИ ограничиваются указанием, что она женщина.