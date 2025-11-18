Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп.

По оценкам американского лидера, КНР совокупно получила от США 722 миллиарда долларов, которые и были направлены на развитие военного потенциала Китая.