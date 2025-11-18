Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055611202.html
Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США
Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США
Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T04:22:00+03:00
2025-11-18T04:22:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054072749.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп утверждает, что Китай создал свою армию на доходы от торговли с США

Трамп: Китай создал свою армию на доходы от торговли с США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп.
"Они создали свои вооруженные силы на те деньги, что мы давали им долгие годы", - заявил он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне, комментируя торговые отношения США и Китая.
По оценкам американского лидера, КНР совокупно получила от США 722 миллиарда долларов, которые и были направлены на развитие военного потенциала Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы
11 ноября, 04:44
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала