18.11.2025
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:00 18.11.2025
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей - РИА Новости, 18.11.2025
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе, по итогам которого дал ряд... РИА Новости, 18.11.2025
карачаево-черкесская республика
абазинский район
рашид темрезов
абазинский район
абазинский район, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, Рашид Темрезов
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей

Глава КЧР Темрезов на приеме граждан дал ряд поручений по вопросам заявителей

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : канал в МАХ Рашида Темрезова
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе, по итогам которого дал ряд поручений по вопросам модернизации дорожной инфраструктуры, развития культуры и спорта в районах республики.
Так, в срок до 15 апреля 2026 года необходимо отремонтировать автодорогу и тротуар общей протяженностью 700 метров, ведущие к строящейся новой школе в Адыге-Хабле. Она откроется в следующем году в рамках празднования 100-летия аула.
"К Международному дню защиты детей — до 1 июня 2026 года — создать модельную библиотеку в селе Ильичевском Прикубанского муниципального района. Для этого будет закуплено интерактивное мультимедийное оборудование, новые компьютеры и книжные издания", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, к следующему новому учебному году необходимо построить "умную" спортплощадку на территории гимназии №1 аула Псыж Абазинского района для игры в баскетбол, футбол и волейбол. Там должна быть зона для воркаута с уличными тренажерами. Глава региона добавил, что поручил обязательно предусмотреть на проекте качественное освещение.
"Все поручения и сроки их исполнения взяты на контроль", — написал Темрезов.
Карачаево-Черкесская РеспубликаАбазинский районРашид Темрезов
 
 
