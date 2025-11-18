В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе, по итогам которого дал ряд поручений по вопросам модернизации дорожной инфраструктуры, развития культуры и спорта в районах республики.

Так, в срок до 15 апреля 2026 года необходимо отремонтировать автодорогу и тротуар общей протяженностью 700 метров, ведущие к строящейся новой школе в Адыге-Хабле. Она откроется в следующем году в рамках празднования 100-летия аула.

"К Международному дню защиты детей — до 1 июня 2026 года — создать модельную библиотеку в селе Ильичевском Прикубанского муниципального района. Для этого будет закуплено интерактивное мультимедийное оборудование, новые компьютеры и книжные издания", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, к следующему новому учебному году необходимо построить "умную" спортплощадку на территории гимназии №1 аула Псыж Абазинского района для игры в баскетбол, футбол и волейбол. Там должна быть зона для воркаута с уличными тренажерами. Глава региона добавил, что поручил обязательно предусмотреть на проекте качественное освещение.