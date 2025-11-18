https://ria.ru/20251118/temrezov-2055738647.html
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей - РИА Новости, 18.11.2025
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе, по итогам которого дал ряд... РИА Новости, 18.11.2025
карачаево-черкесская республика
абазинский район
рашид темрезов
абазинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055738187_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6a44bb5816d03fe6592d9a4a451ef0b9.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе, по итогам которого дал ряд поручений по вопросам модернизации дорожной инфраструктуры, развития культуры и спорта в районах республики.
Так, в срок до 15 апреля 2026 года необходимо отремонтировать автодорогу и тротуар общей протяженностью 700 метров, ведущие к строящейся новой школе в Адыге-Хабле. Она откроется в следующем году в рамках празднования 100-летия аула.
"К Международному дню защиты детей — до 1 июня 2026 года — создать модельную библиотеку в селе Ильичевском Прикубанского муниципального района. Для этого будет закуплено интерактивное мультимедийное оборудование, новые компьютеры и книжные издания", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, к следующему новому учебному году необходимо построить "умную" спортплощадку на территории гимназии №1 аула Псыж Абазинского района для игры в баскетбол, футбол и волейбол. Там должна быть зона для воркаута с уличными тренажерами. Глава региона добавил, что поручил обязательно предусмотреть на проекте качественное освещение.
"Все поручения и сроки их исполнения взяты на контроль", — написал Темрезов.