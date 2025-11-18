Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 18.11.2025
Группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске
Группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске
Российские подразделения группировки "Центр" наступают в Красноармейске, уничтожая окруженные подразделения ВСУ, а также в Димитрове, сообщило во вторник... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске

МО РФ: группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" наступают в Красноармейске, уничтожая окруженные подразделения ВСУ, а также в Димитрове, сообщило во вторник Минобороны РФ
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новоалександровка и Межевая Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала