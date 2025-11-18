Группировка "Центр" уничтожает подразделения ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" наступают в Красноармейске, уничтожая окруженные подразделения ВСУ, а также в Димитрове, сообщило во вторник Минобороны РФ
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новоалександровка и Межевая Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.