11:32 18.11.2025
Жительницу Дагестана будут судить по делу о хищении средств маткапитала
Жительницу Дагестана будут судить по делу о хищении средств маткапитала
республика дагестан
россия
махачкала
общество
Жительницу Дагестана будут судить по делу о хищении средств маткапитала

МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана предстанет перед судом по обвинению в хищении средств материнского капитала на сумму более 32,5 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемая вместе с сообщниками подыскивала женщин для оформления на них фиктивных документов о рождении детей для последующего получения и обналичивания сертификатов на материнский капитал. С декабря 2019 года по май 2022 года участники преступной группы, представляя в Пенсионный фонд ложные сведения о подлежащих выплатах под видом мнимого распоряжения средствами маткапитала, "похитили денежные средства на общую сумму более 32,5 миллионов рублей".
