В Благовещенске сутенеров осудят за вымогательство денег у проститутки

По данным следствия, обвиняемые с января 2024 года по февраль 2025 года вовлекали в занятие проституцией девушек через мессенджер, обещая им высокооплачиваемую работу. Также для привлечения клиентов они оплачивали их косметические услуги, устанавливали систему расценок за услуги интимного характера, контролировали финансовые потоки. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.