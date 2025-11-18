В Благовещенске сутенеров осудят за вымогательство денег у проститутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Двух жителей Благовещенска будут судить за организацию проституции и вымогательство 800 тысяч рублей с пожелавшей уйти из их "бизнеса" девушки, которой они с угрозами обрили волосы на голове, сообщила прокуратура Амурской области.
"Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27- и 32-летних жителей областного центра. Они обвиняются в... вымогательстве и… организации занятия проституцией… Кроме того, в декабре 2024 года после того, как одна из девушек решила прекратить занятие проституцией, обвиняемые вымогали у нее 800 тысяч рублей, угрожая применением насилия, а также один из обвиняемых в подтверждение своих угроз сбрил потерпевшей значительную часть волосяного покрова с головы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые с января 2024 года по февраль 2025 года вовлекали в занятие проституцией девушек через мессенджер, обещая им высокооплачиваемую работу. Также для привлечения клиентов они оплачивали их косметические услуги, устанавливали систему расценок за услуги интимного характера, контролировали финансовые потоки. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.